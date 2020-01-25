12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в Колумбии

По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва гранаты в одном из кафе в Колумбии. Об этом сообщила газета El Tiempo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, ЧП произошло в ночь с четверга на пятницу в городе Каукасия (северо-западный департамент Антьокия). Неизвестные подбросили гранату в кафе "Воспоминания о ней". В результате взрыва 12 человек получили ранения различной степени тяжести. Они были доставлены в ближайшие больницы.

Власти начали расследование инцидента.

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