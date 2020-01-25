Мадуро получил орден Ленина от КПРФ

25 января 2020 05:11 (UTC+04:00)

Коммунистическая партия РФ вручила орден Ленина президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Награду преподнес член КПРФ Ярослав Листов в рамках международной встречи против империализма в Каракасе, которую посетил Мадуро.

"По поручению Коммунистической партии в год 150-летия Владимира Ильича Ленина - человека, который впервые увидел угрозы в империализме и создал базу для борьбы с ней, - награждаю этим орденом и надеюсь, что его опыт станет залогом победы Венесуэлы в 2020 году", - сказал Листов.

"Спасибо", - поблагодарил в ответ по-русски Мадуро.

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