Кандидат в президенты Боливии от партии Моралеса вернется в страну 28 января

Претендент на высший государственный пост от партии "Движение к социализму", экс-министр экономики страны Луис Арсе, покинувший страну после отставки экс-президента Эво Моралеса, вернется в республику во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы встретились для координации [кампании], а возвращение запланировано на завтра. Завтра я буду в Боливии", - сказал он в понедельник на пресс-конференции в столице Аргентины, где получил убежище Моралес.

Арсе покинул Боливию в начале декабря с разрешения временного правительства Боливии и при содействии посольства Мексики в Ла-Пасе. В середине января он прибыл в Буэнос-Айрес для обсуждения предвыборной кампании "Движения к социализму". В воскресенье прокуратура Боливии подтвердила, что в отношении Арсе нет действующего ордера на арест.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.