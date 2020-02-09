В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу в ТЦ

Другие страны 9 февраля 2020 06:25 (UTC+04:00)
В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу в ТЦ

Злоумышленник, устроивший стрельбу в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе погибшего полицейского, пострадали 63 человека.

Операцией на месте лично руководят главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.

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