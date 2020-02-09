В Таиланде ликвидировали злоумышленника, устроившего стрельбу в ТЦ
Злоумышленник, устроивший стрельбу в таиландском городе Накхонратчасима (Корат), ликвидирован, сообщает полиция, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
В субботу вооруженный военнослужащий устроил стрельбу в районе торгового центра и захватил заложников. Жертвами стрелка стали 25 человек, в том числе погибшего полицейского, пострадали 63 человека.
Операцией на месте лично руководят главком сухопутных войск Таиланда и начальник главного управления национальной полиции страны.
Лента новостей
На Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке в Баку приедут ведущие спортсмены – грузинский тренер
В 2020 году в Баку пройдет восемь международных турниров по различным видам гимнастики - Нурлана Мамедзаде
В Национальной арене гимнастики проходит первая контрольная тренировка Кубка мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)