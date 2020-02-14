В центре Бангкока произошла стрельба

Правоохранительные органы Бангкока задержали мужчину, который произвел несколько десятков выстрелов недалеко от расположенного в таиландской столице Университета Чулалонгкорн. Как передает Trend, об этом в пятницу ТАСС сообщили в полиции.

"Мужчина, устроивший стрельбу в Бангкоке, был задержан [в районе 10:45 по местному времени]", - подтвердил собеседник агентства.

По предварительным данным, в 04:00 в одном из районов, расположенном недалеко от университета, прогремели выстрелы. Очевидцы вызвали на место полицию, которая оцепила район, установив местонахождение правонарушителя, и начала с мужчиной переговоры. Им оказался 44-летний Эккачай Чаруексилп, который поссорился со своей семьей. Он покинул дом, вооружившись пистолетом.

Согласно информации полиции, при стрельбе никто не пострадал.

Инцидент произошел спустя меньше чем через неделю после того, как 8 февраля 32-летний военнослужащий армии Таиланда Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере в городе Накхонратчасима, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, военный вновь открыл огонь, убив 29 и ранив 58 человек.

Утром 9 февраля преступника ликвидировали силовики на территории торгового комплекса.