Японский премьер публично извинился перед депутатом от оппозиции за реакцию на ее критику

Другие страны 17 февраля 2020 06:45 (UTC+04:00)
Японский премьер публично извинился перед депутатом от оппозиции за реакцию на ее критику

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ извинился в понедельник в парламенте за свои слова в адрес одного из депутатов от оппозиции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я искренне сожалею за неподобающее заявление, - сказал премьер в ходе транслировавшихся по национальному телевидению слушаний в бюджетной комиссии нижней палаты. - Приношу свои извинения".

12 февраля в ходе дебатов в той же бюджетной комиссии представительница оппозиционной Конституционно-демократической партии резко критиковала правительство и лично премьера Абэ за то, что тот систематически за счет госбюджета развлекал представителей своего избирательного участка во время официальных весенних приемов по случаю цветения сакуры. В Японии, по данным опросов общественного мнения, многие расценивают это как использование средств налогоплательщиков в личных политических целях. После выступления депутата премьер Абэ резко выкрикнул с места, что представительница оппозиции "задает вопросы, не имеющие смысла".

В ответ оппозиционные депутаты почти в полном составе покинули зал заседаний. Они обвинили премьера в грубом нарушении правил парламентской демократии, неуважении к депутатам и пригрозили внести на голосование проект резолюции о наказании главы правительства. Это грозило серьезным сбоем в работе парламенте и могло затруднить гладкое принятие проекта государственного бюджета, чему кабинет уделяет сейчас первоочередное внимание.

В результате премьер счел за лучшее извиниться, хотя возглавляемая им Либерально-демократическая партия имеет устойчивое большинство в парламенте. Свою роль сыграло и падение уровня поддержки правительства. В февраля его рейтинг ушел вниз на 8,3 п. п. по сравнению с январем и оказался на отметке 41%, свидетельствуют данные опроса, проведенного информационным агентством Kyodo. Это самое резкое снижение уровня поддержки кабинета с марта 2018 года. Негативно к политике правительства сейчас относятся 46% граждан страны. Во многом, по данным опроса, это связано с недовольством граждан поведением премьера в связи с проведением государственных приемов по случаю цветения сакуры.

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