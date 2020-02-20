В Венесуэле продукты для семьи на месяц подорожали до $328 при минимальной зарплате в $3,4

Стоимость набора продовольственных товаров на месяц для семьи из пяти человек в Венесуэле в январе увеличилась на 58% и достигла 24,14 млн боливаров ($328). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в среду в интервью радиостанции Union Radio сообщил Оскар Меса, глава венесуэльского Центра документирования и социального анализа федерации учителей, отслеживающего ситуацию c ростом цен.

"Покупательная способность минимальной зарплаты в 250 тыс. боливаров ($3,4) равна 1% этой суммы", - отметил он. Согласно подсчетам депутата парламента Хосе Герры, минимальную зарплату получают несколько миллионов человек (население страны - 28,5 млн), в том числе полицейские, учителя и работники сферы здравоохранения. Ее последнее повышение было проведено по решению президента Николаса Мадуро в начале января.

Комитет по финансам Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики 13 февраля обнародовал данные по росту цен в Венесуэле в первый месяц текущего года - плюс 65,4%. Как сообщил депутат Альфонсо Маркина, больше всего цены выросли на "продукты питания, транспорт и лекарства". В середине января парламент сообщил, что рост цен в стране за 2019 год составил 7374,4%.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией и девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже около 4,8 млн человек. В Международном валютном фонде в конце января заявили, что число мигрантов из Боливарианской Республики в текущем году может превысить 6 млн человек.