В Нигерии от лихорадки Ласса умерли 103 человека

Количество скончавшихся от начавшейся в Нигерии 30 декабря минувшего года вспышки лихорадки Ласса достигло 103 человек. Об этом сообщила в четверг нигерийская газета The Nation, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Ласса составляет 586, заявил Нигерийский Центр по борьбе с болезнями (NCDC). Первый случай заболевания этой лихорадкой был выявлен 19 февраля в крупнейшем городе Нигерии Лагосе, население которого достигает 21 млн человек.

Наибольшее число заболевших отмечено в южных штатах Эдо, Ондо и Эбонийи. На Эдо и Ондо приходится 67% всех выявленных случаев лихорадки Ласса. Болезнь отмечена в 26 штатах Нигерии из 36, которые образуют государство. Среди заболевших есть и медицинский персонал, который занимался лечением больных, отмечает NCDC.

В 2019 году в Нигерии произошла эпидемия лихорадки Ласса, которая привела к смерти 170 человек. К концу года ситуация, по словам медицинских властей, стабилизировалась, однако, как оказалось, ненадолго. Новые случаи лихорадки Ласса были выявлены за два дня до наступления нового 2020 года.

Лихорадка Ласса представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание, входящее в семейство аренавирусов группы геморрагических лихорадок. Она родственна заболеванию, вызываемому вирусом Эбола. Наиболее широкое распространение лихорадка Ласса получила в Западной Африке, включая Нигерию, Либерию, Гану, Гвинею и Сьерра-Леоне. Ежегодно в этих странах лихорадкой Ласса болеют до 500 тыс. человек, число скончавшихся составляет около 5 тыс. человек.