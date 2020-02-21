Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 2144 человек
Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй достигло 2144 человек, общее число заражений возросло до 62 422, сообщает региональный комитет здравоохранения, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
За сутки в провинции скончались 115 человек, новых подтвержденных случаев заражения 411, добавляет комитет.
Количество выздоровевших увеличилось на 1451 человек. Всего в провинции выписаны из больниц 11 788 человек.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-2019.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Италия и Азербайджан уважают и поддерживают территориальную целостность, суверенитет друг друга, неприкосновенность границ
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили памятник неизвестному солдату в Риме (ФОТО)
Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте (ФОТО)
Реализация Азербайджаном новых энергопроектов – вклад в энергетическую безопасность Европы - российский эксперт
Состоялась встреча в расширенном составе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Италии Серджо Маттареллы (ФОТО)