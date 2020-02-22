Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

По его данным, за сутки были зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 тыс. 891 человек.