Число жертв коронавируса в Китае достигло 2345
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2345, выздоровели 20659 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.
По его данным, за сутки были зафиксированы 109 смертей от заболевания, вызванного коронавирусом; 2393 человека были выписаны из больницы. Общее число зараженных коронавирусом нового типа в КНР составило 75 тыс. 891 человек.
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