В Китае назвали сроки инкубационного периода коронавируса

Симптомы коронавируса проявились у жителя района Шэньнунцзя (провинция Хубэй в Китае) только через 27 дней. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета People's Daily.

Кроме того, недавно СМИ сообщали о другом похожем случае, когда симптомы коронавируса обнаружились только через 38 дней. Это значит, что инкубационный период болезни может длиться дольше двух недель.

Семидесятилетний мужчина по фамилии Цзян 24 января вернулся из города Эчжоу, а 19 февраля у него появились симптомы: температура и слабость, и на следующий день он пошел к врачу. Тест на вирусную нуклеиновую кислоту нового типа коронавируса оказался положительным.

Эпидемиологическое расследование показало, что младшей сестре пациента в Эчжоу диагностировали коронавирус еще 2 февраля. Цзян жил у нее три дня.

Китайские эксперты советуют жителям и путешественникам, находящимся в районах неподалеку от Уханя, обратить внимание на этот случай и самоизолироваться, уменьшить вероятность заражения через контакты с другими людьми.