Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии
Боец смешанного стиля (ММА) из России Зубайра Тухугов победил американца Кевина Агилара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в новозеландском Окленде.
Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.
Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой стал вторым для бойца после трехлетнего перерыва. Всего в активе 29-летнего спортсмена 19 побед и четыре поражения в ММА. 31-летний Агилар потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 66-му Билясуварскому избирательному округу
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог
В Ватикане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО)
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО)