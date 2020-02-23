Тухугов нокаутировал Агилара на турнире UFC в Новой Зеландии

Боец смешанного стиля (ММА) из России Зубайра Тухугов победил американца Кевина Агилара на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в новозеландском Окленде.

Бой завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Тухугов является партнером по команде чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой стал вторым для бойца после трехлетнего перерыва. Всего в активе 29-летнего спортсмена 19 побед и четыре поражения в ММА. 31-летний Агилар потерпел третье поражение в карьере при 17 победах.