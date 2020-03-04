В Южной Корее произошел пожар и взрыв на химическом заводе
По меньшей мере 26 человек пострадали в южнокорейском городе Сосан (провинция Чхунчхон-Намдо) в результате пожара и взрыва на химическом заводе, принадлежащем компании Lotte Chemical. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, пожар начался около 03:00 (GMT+4) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов.
В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи.
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