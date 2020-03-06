Южная Корея отреагировала на введение карантина для ее граждан Японией

Президентская администрация Южной Кореи в пятницу выразила "сильное сожаление" и заявила о возможности встречных мер в связи с введением Японией обязательного карантина для всех людей, прибывающих из Южной Кореи, из-за угрозы распространения коронавируса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Принятие соответствующих мер Совет национальной безопасности (NSC) Южной Кореи обсудил на следующий день после того, как Япония заявила, что с 9 марта до конца месяца прибывающие из Южной Кореи и Китая будут помещены на 14-дневный карантин на специально отведенных для этого объектах. Из Китая и Южной Кореи прилететь в Японию можно будет только через два международных аэропорта: Нарита к востоку от Токио и Кансай в районе Осаки.

"Члены Совета национальной безопасности согласились рассмотреть вопрос о принятии необходимых мер, основываясь на принципе симметричного ответа, отметив, что невозможно понять японское правительство, которое предпринимает необоснованные шаги без предварительной консультации с нашим правительством", - заявили в президентской администрации.

Южная Корея ранее не стала вводить карантин в отношении людей, прибывающих из стран, где зарегистрированы случаи заражения COVID-19, включая Японию, несмотря на неоднократные публичные призывы различных общественных организаций. Действует лишь запрет на въезд из китайской провинции Хубэй.

"В то время как наша страна жестко борется с COVID-19 в рамках своей научной и прозрачной карантинной системы, которая высоко оценивается остальным миром, Япония рождает недоверие к себе у международного сообщества из-за своих неоднозначных и пассивных карантинных усилий", - добавили в президентской администрации.

Также "крайнее сожаление" по этому поводу выразил МИД Южной Кореи. Вице-министр иностранных дел Чо Се Ён вызвал посла Японии в Южной Корее Кодзи Томиту, чтобы официально выразить протест.

Южная Корея зарегистрировала уже около 6,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, погибли 42 человека, выздоровели 108.