Японская авиакомпания JAL сократит еще более 600 рейсов из-за COVID-19

Японская авиакомпания Japan Airlines (JAL) сокращает еще 684 внутренних рейсов из-за распространения коронавируса COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Киодо.

Ранее авиакомпания объявила о сокращении 350 авиарейсов из-за уменьшения спроса на авиаперевозки в связи с распространением нового типа коронавируса, а также отменой или переносом в период с 6 по 12 марта. Теперь речь идет о сокращении еще 684 авиарейсов с 13 по 19 марта.

Число заболевших новым типом коронавируса в Японии достигло 1056 человек. Большинство из них – 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss, 14 человек входили в состав групп, эвакуированных из Китая чартерными рейсами. В самой Японии подтверждено 346 случаев заражения, состояние 60 человек оценивается как тяжелое – проводится искусственная вентиляция легких или они находятся в реанимации. Почти все люди с признаками заражения были госпитализированы, на сегодняшний день выздоровели и выписались из больниц 248 человек.

Наибольшее число зараженных – на самом северном острове Японии губернаторстве Хоккайдо: утром в среду там было зафиксировано 79 случаев. С прошлой пятницы в губернаторстве введен режим чрезвычайного положения, жителям было рекомендовано без лишней необходимости не покидать своих домов.

В Японии отменены массовые мероприятия, с начала недели закрыты большинство школ. В Токио и Осака в этом году не будут проводиться традиционные праздники любования сакурой, цветение которой в этом году выпадает на вторую половину марта. С субботы и до середины марта закрыты Диснейленд и другие парки аттракционов. Соревнования по сумо, бейсболу и другим видам спорта, а также некоторые концерты и показы мод проходят без зрителей с прямой трансляцией в сетях интернет.

Рост заболеваний вызвал ажиотажные покупки медицинских масок, дезинфицирующих средств – они исчезли с полок магазинов еще 2 недели назад и появились в интернете по завышенным в несколько раз ценам. Конец прошлой недели ознаменовался дефицитом туалетной бумаги и салфеток: там, где они появляются в продаже, выдают по одной упаковке в одни руки или на семью.