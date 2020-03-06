В Индии число заболевших коронавирусом выросло до 31

Число заболевших новым коронавирусом в Индии выросло до 31 человека. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения и поддержки семьи Индии.

"Тест у еще одного подозреваемого дал положительный результат на COVID-19. Он путешествовал по Таиланду и Малайзии. Пациент находится в больнице на карантине, и его состояние стабильно. В настоящее время в стране имеется 31 подтвержденный случай заболевания", - говорится в заявлении ведомства.

Тридцатым заболевшим стал мужчина в штате Уттар-Прадеш, приехавший из Ирана, где свирепствует коронавирус.

Министерство напомнило, что все прилетевшие в страну иностранные туристы должны пройти медицинскую проверку. Кроме того, министерство сообщило о проведенном тренинге по новому коронавирусу. В нем приняли участие 280 медицинских работников из всех штатов, а также представители железных дорог, минобороны и военизированных формирований.

Министр здравоохранения Индии в четверг сообщил, что в стране зарегистрировано 29 случаев заболевания коронавирусом, три человека из них выздоровели.