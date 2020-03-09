В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом

Университет Чулалонгкорн и оператор связи Advanced Info Service (AIS) разработали в Таиланде умных роботов с технологией 5G, которые позволяют следить и ухаживать за пациентами с коронавирусом. Несколько из них уже применяются в трех медицинских учреждениях королевства: два - в больнице Рачавити, один - в Центральном грудном институте Таиланда и еще один - в больнице Ноппарат Рачатхани, передает Trend со ссылкйо на ТАСС.

"Мы задействовали нашу сеть 5G в бизнес-районах для использования интеллектуальных роботов для борьбы с новым коронавирусом", - приводит в понедельник газета Bangkok Post слова руководителя общенациональных операций и поддержки AIS Васита Ваттанасапа. Роботы были собраны на инженерном и медицинском факультетах Университета Чулалонгкорн. Машины используются для наблюдения за симптомами людей, находящихся под подозрением, и уходом за уже инфицированными, чтобы уменьшить вероятность заражения медицинского персонала.

Таким образом, они могут служить посредником между врачами и пациентами или теми, кто находится под наблюдением. Взаимодействие осуществляется с помощью видеоконференции, помогая врачам обследовать зараженных и поставить первоначальный диагноз. В будущем эти роботы могут быть связаны с оборудованием, включая датчики артериального давления, термометры и устройства для электрокардиограммы, чтобы отправлять данные о здоровье пациентов врачам. "Исследовательские фонды будут задействованы для производства с использованием 3D-печати до 50 умных роботов", - пояснил представитель AIS.

На данный момент в королевстве подтверждены 50 случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, вылечились 33 человека, также в стране зафиксирован один летальный исход.