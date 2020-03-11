В Австралии пять человек погибли при крушении самолета
Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал Nine News.
По данным телеканала, самолет потерпел крушение на севере штата. Спасатели обнаружили его обломки на пляже полуострова Кейп-Йорк.
Сейчас в регионе отмечаются сильный ветер и проливные дожди.
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