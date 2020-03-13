Болсонару обратится к бразильцам после сдачи анализа на коронавирус

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который находится под наблюдением врачей в связи с угрозой заражения коронавирусом, обратится с обращением к гражданам страны, передает агентство Рейтер, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что выступление начнется в 20.30.

Ранее стало известно, что тесты на коронавирус у Фабио Вайнгартена - главы секретариата по общественным коммуникациям при администрации бразильского президента - дали положительный результат. Болсонару также сдал необходимые анализы, результаты которых, как ожидается, будут известны в пятницу.