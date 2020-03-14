Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом
Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани.
"Правительство и народ Ирана оказали искреннюю дружескую поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, для того чтобы помочь Ирану в его усилиях по противостоянию эпидемии, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов", - говорится в телеграмме китайского лидера.
Он подчеркнул, что "китайская сторона всецело готова укреплять сотрудничество с Ираном в борьбе с эпидемией коронавируса, а также продолжать оказывать Тегерану посильную помощь".
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