Китай готов продолжать помощь Ирану в борьбе с коронавирусом

Китай готов продолжить оказывать посильную помощь Ирану в борьбе с эпидемией нового типа коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телеграмме президенту Ирана Хасану Роухани.

"Правительство и народ Ирана оказали искреннюю дружескую поддержку и помощь Китаю в борьбе с эпидемией, для того чтобы помочь Ирану в его усилиях по противостоянию эпидемии, китайская сторона направила партию противоэпидемических средств и группу профильных экспертов", - говорится в телеграмме китайского лидера.

Он подчеркнул, что "китайская сторона всецело готова укреплять сотрудничество с Ираном в борьбе с эпидемией коронавируса, а также продолжать оказывать Тегерану посильную помощь".