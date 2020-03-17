Власти Гонконга вводят карантин для всех приезжих из-за рубежа

Власти Гонконга с четверга вводят режим обязательного двухнедельного карантина для всех лиц, прибывающих из-за рубежа в этот специальный административный район Китая. Об этом говорится в постановление главы местной администрации Кэрри Лам, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Она мотивировала данную меру резким ростом числа завозных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мегаполисе. Так, за последние две недели здесь было зарегистрировано 57 случаев инфицирования, из которых 50 были "импортными".

В общей сложности, по последним данным, в Гонконге подтверждено 158 случаев заражения коронавирусом с четырьмя летальными исходами.