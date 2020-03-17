В Камбодже зарегистрировали 12 новых случаев заражения коронавирусом
В Камбодже зарегистрированы 12 новых случаев заражения коронавирусом COVID19, в результате общее количество случаев в стране достигло 24. Как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает во вторник интернет-версия газеты Khmer Times.
Одиннадцать из 12 новых пациентов – камбоджийские мусульмане, принявшие участие в религиозных мероприятиях, которые проходили в одной из мечетей Малайзии, сообщает газета со ссылкой на минздрав Камбоджи.
В настоящее время 68 мусульман, граждан Камбоджи, принимавших участие в религиозных мероприятиях в Малайзии, находятся в строгом карантине, говорится в сообщении.
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