Китай снимает двухмесячный карантин в провинции Хубэй после спада эпидемии

Китайские власти снимают в среду режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии нового коронавируса. Как сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, в связи со снижением рисков распространения пневмонии компетентные органы намерены полностью восстановить транспортное сообщение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По подсчетам местных специалистов, если бы правительство КНР в конце января приняло решение о закрытии Хубэя с запозданием еще на пять дней, территория, подверженная интенсивному воздействию вируса, увеличилась бы втрое. Соответственно, количество инфицированных и умерших в Китае могло возрасти в десятки и сотни раз. Более того, без оперативных мер администраций всех регионов страны эпидемия грозила принять катастрофические масштабы.

Вспышка неизвестного заболевания в административном центре Хубэя городе Ухане была зафиксирована в конце декабря прошлого года. 9 января Центральное телевидение Китая сообщило, что в ходе лабораторных исследований был выявлен новый вид коронавируса и ученым удалось установить его геном. Поначалу власти исключили возможность широкого распространения пневмонии, поскольку не было доказано, что вирус может передаваться от человека к человеку. Еще через два дня правительство проинформировало о первом летальном исходе, однако поспешило заверить общественность, что "эпидемическая ситуация находится под контролем".