Число заразившихся коронавирусом в Новой Зеландии превысило 250

Главный санитарный врач Новой Зеландии Эшли Блумфилд сообщил в четверг о 73 новых случаях заражения коронавирусом на территории страны. Таким образом, общее число инфицированных возросло до 278, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По словам Блумфилда, за минувшие сутки медики выявили 73 новых случая заражения, еще пять человек ожидают подтверждения диагноза. "27 пациентов были излечены от COVID-19 (заболевание, вызываемое коронавирусом - прим. ТАСС), еще семеро находятся в больнице", - отметил главный санитарный врач на пресс-конференции в Веллингтоне.

Блумфилд сообщил, что ежедневно в стране порядка 1,4 тыс. человек сдают тест на наличие инфекции и к настоящему моменту врачи проверили более 12,5 тыс. человек. Первый случай заражения на территории страны был выявлен 28 февраля. Наиболее резкий рост числа зараженных медики зафиксировали 23 и 24 марта, когда за 48 часов число инфицированных увеличилось с 36 до 102 человек.

25 марта премьер-министр страны Джасинда Ардерн ввела режим чрезвычайного положения. На территории Новой Зеландии закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан, а также детские сады и школы. Все массовые мероприятия отменены. Частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств.