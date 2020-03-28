Украина закрыла границу

Другие страны 28 марта 2020 06:57 (UTC+04:00)
Украина закрыла границу

Украина закрыла государственную границу с 00:00 часов 28 марта, пытаясь уменьшить риски, связанные с пандемий коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

О решении прекратить сообщение через границу сообщил в четверг вечером украинский президент Владимир Зеленский, заявив, что такой "трудный выбор" был сделан во имя безопасности 40 млн граждан внутри страны.

Он посетовал, что "уже нет времени ждать" своих граждан, которых две недели назад Киев призвал вернуться на родину.

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