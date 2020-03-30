В Беларуси проведено более 30 тыс. тестов на коронавирус

В Беларуси на сегодня проведено более 30 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава, передает Trend.

"Продолжаются мероприятия по контролю за складывающейся эпидемиологической обстановкой. В случае необходимости производится госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования", - отметили в пресс-службе.

За минувшие сутки госпитализированы 110 человек, выписаны 144, в том числе те, кто имел контакты с носителями инфекции.

В настоящий момент выписаны либо ожидают выписки в ближайшее время 47 человек, у которых тест на COVID-19 ранее был положительным. Продолжается медицинское наблюдение и лечение 105 человек.