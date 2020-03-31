Названа характеристика нового коронавируса, модулирующая его пандемический потенциал

Другие страны 31 марта 2020 12:23 (UTC+04:00)
Названа характеристика нового коронавируса, модулирующая его пандемический потенциал

БАКУ /Trend/ - Доля незарегистрированных случаев заражения коронавирусом является критической эпидемиологической характеристикой, которая модулирует пандемический потенциал COVID-19, передает во вторник Trend со ссылкой на исследование Американской ассоциации содействия развитию науки.

Согласно результатам исследования, указанные незарегистрированные случаи инфекции часто выражались проявлением слабых, частичных симптомов или же их отсутствием. Таким образом, в зависимости от их контагиозности и числа, незарегистрированные случаи могут способны заразить гораздо большую часть населения вирусом, чем зарегистрированные случаи.

Результаты исследования показывают, что значительная часть случаев заражения инфекций COVID-19 не была задокументирована до введения ограничений на поездки и других усиленных мер контроля введенных в Китае 23 января, и что значительную роль в распространении инфекции сыграли как раз эти незарегистрированные случаи инфицирования.

«Эта высокая доля незарегистрированных случаев, многие из которых, скорее всего, не имели ярко выраженных симптомов, способствовала быстрому распространению вируса по всему Китаю. Наши результаты также указывают на то, что для полного контроля над COVID-19 потребуется радикальное увеличение выявления и изоляции незарегистрированных в настоящее время случаев заражения. Более широкое освещение в новостях и повышение осведомленности о вирусе среди населения в целом уже привело к увеличению числа обращений за медицинской помощью при респираторных симптомах. Кроме того, осведомленность среди работников здравоохранения, должностных лиц системы общественного здравоохранения и наличие тестов на выявление вируса позволяют предположить, что потенциал выявления ранее незарегистрированных случаев возрос», - отмечается в исследовании.

Кроме того, согласно полученной информации, меры реагированию населения и правительства в целом увеличили использование медицинских масок, ограничили поездки, отсрочили начало работы образовательных учреждений, а также привели к изоляции лиц с подозрением на инфекцию. Все эти меры могут дополнительно замедлить распространение SARS-CoV2, говорится в информации.

Согласно результатам исследования, ожидается, что в совокупности все эти меры, повысят уровень регистрации случаев коронавируса, сократят долю незарегистрированных случаев, уменьшат рост числа случаев заражения и ограничат распространение инфекции.

«Хотя представленные данные и результаты указывают на то, что ограничения на поездки и меры контроля значительно сократили передачу COVID-19, достаточно ли этих мер контроля для ускорения устранения заболевания и предотвращения повторной вспышки после ослабления мер контроля, пока неясно. Кроме того, аналогичные меры контроля и ограничений на поездки должны быть введены за пределами Китая, чтобы предотвратить повторное распространение вируса», - говорится в исследовании.

Там же указаываептся, что основной вывод исследования, а именно то, что 86 процентов случаев инфицирования остались незарегистрированными, и что эти незарегистрированные случаи были на 55 процентов такими же опасными, как и задокументированные, могут привести к изменению методов контроля, надзора и регистрации случаев в других странах.

«Результаты исследования подчеркивают серьезность и пандемический потенциал SARS-CoV2. Вирус пандемического гриппа H1N1 2009 года также вызвал множество легко перенесенных случаев, быстро распространился по всему миру и в конечном итоге стал эндемичным. В настоящее время в мире зафиксировано четыре эндемичных штамма коронавируса людей. Если новый коронавирус будет следовать модели пандемического гриппа H1N1 2009 года, он также будет распространяться по всему миру и в итоге станет пятым эндемическим коронавирусом среди людей», - говорится в исследовании.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус COVID-19. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 787 010 человек, 37 829 из которых скончались.

Согласно последним данным, случаи заражения зафиксированы в 178 странах. 11 марта 2020 года ВОЗ официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

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