Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая

Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в 143 км восточнее района Шуймогоу (городской округ Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:58 по Москве в понедельник, имел координаты 44.23 градуса северной широты и 89.31 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".