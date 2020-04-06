Сильное землетрясение произошло на северо-западе Китая
Подземный толчок магнитудой 6,2 зафиксирован в 143 км восточнее района Шуймогоу (городской округ Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала службы, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 01:58 по Москве в понедельник, имел координаты 44.23 градуса северной широты и 89.31 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "разрушительное".
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