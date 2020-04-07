В Китае за последние сутки от коронавируса никто не умер

Число умерших в Китае от заболевания, вызванного новым коронавирусом, за последние сутки не выросло ни на одного человека, количество прибывающих из-за границы заразившихся увеличилось на 32, до 983 человек. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 94,4% инфицированных, в том числе 89 человек поправились за последние сутки. Количество заразившихся с декабря 2019 года составило более 81,7 тыс., официальный показатель смертности от заболевания - 4% (умерли более 3,3 тыс. человек). В стране все еще насчитывается 1 242 инфицированных. Уже ровно месяц показатель ежедневного увеличения числа зараженных колеблется на уровне менее 100 человек, а с 29 марта составляет менее 50, что свидетельствует о стабильном улучшении эпидемиологической ситуации.

В КНР почти отсутствуют местные случаи заражения, днем ранее не было выявлено ни одного. Большинство инфицированных прибывает из-за рубежа. С 28 марта граница временно закрыта для иностранцев, поэтому почти все приезжающие в страну заболевшие - китайские граждане (за исключением иностранцев, у которых в период двухнедельной изоляции после прибытия за последние дни все-таки был обнаружен вирус).

Чтобы не допустить второй волны заболевания, власти сохраняют повышенные меры безопасности. По-прежнему действует целый ряд правил, регламентирующих поведение жителей в общественных местах в связи с пандемией в мире. С 1 апреля национальная статистика учитывает носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания - их в Китае насчитывается 1 033, в том числе 30 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, все еще занимает провинция Хубэй (518 человек), на втором месте - Шанхай (143 инфицированных), за ним следует Пекин (131 заразившийся) и южная провинция Гуандун (129 человек). На территории семи из 31 территориальной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, уже много дней заболевших нет совсем. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 70 человек, в том числе 62 - в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян (как правило - прибывающие из Москвы через Владивосток).