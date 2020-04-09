В Венесуэле считают, что Трамп критикует ВОЗ для отвлечения внимания от пандемии в США

Президент США Дональд Трамп критикует работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для того, чтобы уйти от ответственности перед собственными гражданами за неспособность Вашингтона справиться с распространением коронавируса внутри страны. Соответствующее заявление опубликовал в среду МИД Венесуэлы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Безответственные заявления и действия президента США, а также кампания, направленная против [генерального директора ВОЗ] Тедроса Аданома Гебрейесуса, являются новой попыткой [Трампа] уклониться от собственной ответственности в качестве главы государства, где зафиксировано наибольшее число заразившихся [вызываемым коронавирусом заболеванием] COVID-19 и прискорбно высокое количество умерших. Мы признаем работу ВОЗ и Тедроса Аданома Гебрейесуса, который с самого начала призвал мировых лидеров принять самые строгие меры, чтобы остановить пандемию", - говорится в документе.

Во вторник Трамп в Twitter подверг критике действия ВОЗ в условиях пандемии, указав, что организация "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Позднее на брифинге для журналистов в Белом доме президент подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет ВОЗ. Кроме того, он заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными.