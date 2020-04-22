Сотрудник оргкомитета "Токио-2020" инфицирован коронавирусом
Один из сотрудников организационного комитета летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио заражен новым коронавирусом. Об этом в среду сообщает агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Отмечается, что инфицирование выявлено у 30-летнего мужчины, который работал в секретариате оргкомитета. В настоящий момент он проходит лечение на дому.
Открытие летних Олимпийских игр в Токио состоится 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры начнутся 24 августа. Сроки их проведения были перенесены из-за угрозы нового коронавируса.
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