В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в центральной части японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Нагано в 300 км от Токио. Очаг залегал практически у самой поверхности на глубине не более 10 км.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители нескольких соседних префектур, включая Гифу.