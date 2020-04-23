В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в четверг в центральной части японского острова Хонсю, угроза цунами не объявлялась. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление Японии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в префектуре Нагано в 300 км от Токио. Очаг залегал практически у самой поверхности на глубине не более 10 км.
Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощутили также жители нескольких соседних префектур, включая Гифу.
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