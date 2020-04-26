В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 45 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Канаде за сутки увеличилось на 1 466, до 45 354. Об этом сообщил в субботу Минздрав страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Темпы роста числа инфицированных в стране замедлились, в пятницу их было зафиксировано 1 778. Больше всего заразившихся выявлено в провинциях Квебек (23 267), Онтарио (13 995) и Альберта (4 233). Тест на наличие коронавируса прошли 684,2 тыс. человек, 16,4 тыс. из ранее заболевших выздоровели.

Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему времени 2 465 инфицированных умерли. Случаи заражения отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

9 апреля премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что, согласно прогнозам правительства, пик пандемии придется на конец мая, а первая волна массовых заражений завершится в конце лета.