В Японии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в воскресенье в центральной части Японии.
По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр удара стихии находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 70 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.
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