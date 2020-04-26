В Японии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано в воскресенье в центральной части Японии.

По данным национального метеорологического управления страны, эпицентр удара стихии находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг залегал на глубине 70 км, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало. Объявлялась угроза цунами, однако через несколько минут после землетрясения предупреждение было снято.