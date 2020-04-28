Оргкомитет: ОИ в Токио придется отменить, если к 2021 году не будет побежден коронавирус

Летние Олимпийские игры в Токио, перенесенные на год, придется отменить, если к лету 2021 года не удастся справиться с пандемией коронавируса. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью еженедельнику Nikkansports глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Нет, в таком случае они будут отменены", - сказал Мори в ответ на вопрос журналиста издания о том, получится ли перенести Олимпиаду еще на один год вперед в случае, если ситуация с коронавирусом по-прежнему будет тяжелой.