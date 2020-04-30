В Чили произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у тихоокеанского побережья на севере Чили. Об этом в четверг сообщила радиостанция Cooperativa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По ее данным, эпицентр располагался в 27 км к северу от города Сан-Педро-де-Атакама (область Антофагаста), где проживают около 4 тыс. жителей. Очаг залегал на глубине 130 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент нет. Угроза цунами не объявлялась.
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