Власти Японии намерены продлить действие режима ЧС в стране
Правительство Японии намерено 4 мая принять официальное решение о продлении на месяц срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, введенного сроком до 6 мая. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Я поручил [министру по восстановлению экономики Ясутоси] Нисимуре проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространения вируса. Я думаю, что это решение будет принято 4 мая", - заявил премьер.
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