Власти Японии намерены продлить действие режима ЧС в стране

Правительство Японии намерено 4 мая принять официальное решение о продлении на месяц срока действия режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, введенного сроком до 6 мая. Об этом в пятницу сообщил журналистам премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я поручил [министру по восстановлению экономики Ясутоси] Нисимуре проработать план продления режима ЧС на один месяц на всей территории страны в качестве меры по противодействию распространения вируса. Я думаю, что это решение будет принято 4 мая", - заявил премьер.