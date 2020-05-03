За сутки в материковом Китае выявлены два случая заражения коронавирусом

В материковом Китае за истекшие сутки были зарегистрированы два случая заражения коронавирусом: один - ввезенный в Шанхай из-за рубежа и один - внутри страны (провинция Шаньси). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 633 человека, зарегистрировано 82 877 случаев заражения, из них 1 672 ввезенных из-за границы.

На китайских территориях вне материковой части зафиксированы три новых случая заражения, все - на Тайване. С декабря прошлого года в трех районах подтверждено 1 516 случаев заболевания: в Гонконге - 1 039 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 432 (шесть случаев смерти).