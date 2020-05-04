Египет возобновит работу гостиниц при загрузке до 25%

Правительство Египта заявило о мерах по возобновлению работы гостиниц. С 1 июня они станут функционировать на 25% от общей возможной загрузки, в дальнейшем загрузка будет увеличена до 50%. Об этом сообщил министр туризма страны Халед аль-Анани, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Подчеркивается, что работа гостиниц будет разрешена только при условии наличия средств личной защиты, оборудованного медпункта и средств дезинфекции - при полной координации с министерством туризма.

"Обязательные условия также включают в себя запрет на проведение массовых мероприятий внутри гостиниц, а также ограничение на какие-либо ночные программы. При этом необходимо наличие оборудованного помещения на случай изоляции постояльцев с симптомами заболевания и подтвержденными анализами", - добавил аль-Анани.

В настоящее время в стране зафиксировано 6465 заболевших коронавирусом, умерло 429 пациентов.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса (вызывает болезнь COVID-19). Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Во всем мире установлено более 3,4 миллиона случаев заражения, умерли более 243 тысяч заболевших.