У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,6

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду у побережья Соломоновых Островов в юго-западной части Тихого океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 782 км к востоку от столицы Соломоновых Островов Хониары (население около 56,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 112 км.

Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.