У побережья Соломоновых Островов произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в среду у побережья Соломоновых Островов в юго-западной части Тихого океана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился в 782 км к востоку от столицы Соломоновых Островов Хониары (население около 56,3 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 112 км.
Данные о пострадавших, разрушениях и угрозе цунами не поступали.
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