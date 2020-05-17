Президент Афганистана и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий в стране. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил афганский телеканал 1TV.

Согласно договору, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Указывается также, что его сторонники займут несколько министерских постов.

Как в свою очередь уточнило афганское агентство Khaama Press, представители команды Абдуллы получат около половины министерских портфелей.

В начале мая агентство Pajhwok проинформировало, что Гани и бывший премьер-министр Абдулла договорились о рамках политического соглашения. Оппоненты выразили намерение урегулировать разногласия для преодоления возникшего после президентских выборов кризиса в стране.

Обострение политических противоречий произошло в Афганистане после 18 февраля, когда Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах. Согласно данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов. Кандидат в президенты Абдулла отказался признать итоги волеизъявления.