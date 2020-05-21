Число погибших в Индии из-за циклона "Ампхан" превысило 70

Число погибших в индийском штате Западная Бенгалия из-за мощного тайфуна "Ампхан", который ударил по побережью Индии в среду днем и бушевал в течение нескольких часов, достигло 72 человек. Об этом сообщает в четверг телеканал NDTV, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее газета Hindustan Times сообщала о 12 погибших в Западной Бенгалии, а также о двух погибших в индийском восточном штате Одиша и семи погибших - в Бангладеш.

Как сказала журналистам главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи, степень разрушений, причиненных циклоном, "невиданная прежде". Она отметила, что воздействие "Ампхана" оказалось для штата более разрушительным, чем пандемия коронавируса, и заявила, что попросит премьер-министра Нарендру Моди посетить штат.

Ранее власти сообщили, что в индийских штатах Западная Бенгалия и Одиша в преддверии удара стихии с прибрежных территорий вглубь материка эвакуировано около 450 тыс. человек, в Бангладеш эвакуировано более двух миллионов человек.

Циклон "Ампхан" (индийское произношение тайского названия "Ам-Пан" - "небеса") пришел со стороны Бенгальского залива. Средняя скорость ветра в циклоне составляла 155-165 километров в час с порывами до 190 километров в час.