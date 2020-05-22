Китай в 2020 году увеличит оборонный бюджет до $178,8 млрд

Власти Китая намерены в 2020 году увеличить расходы на национальную оборону на 6,6%, до 1,27 трлн юаней (около $178,8 млрд). Как следует из распространенного в пятницу на открытии 3-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва проекте бюджета страны на 2020 год, темпы роста стали самыми низкими почти за 30 лет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Расходы на национальную оборону [составят] 1 268 млрд юаней с приростом на 6,6%; расходы на обеспечение общественной безопасности - 183 272 млрд юаней (около $25,9 млрд) с увеличением на 0,7%", - указывается в документе.

Темпы увеличения расходов на оборону снизились по сравнению с 2019 годом, когда они составили 7,5%. Нынешний показатель - 6,6% - является самым низким с 1991 года.

Накануне открытия сессии официальный представитель 3-й сессии ВСНП 13-го созыва Чжан Есуй опроверг существование в стране скрытой части оборонного бюджета. "Китай передает в ООН доклады о своих военных расходах с 2007 года. Откуда деньги, куда они уходят, там все абсолютно ясно. Не существует никаких скрытых военных расходов", - указал он.