ВОЗ назвала Южную Америку новым эпицентром COVID-19

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, заявили в пятницу во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В каком-то смысле Южная Америка стала новым эпицентром этой болезни. Мы видим, как во многих странах Южной Америки растет число случаев заболевания", - заявил на пресс-конференции руководитель ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан.

К настоящему времени Бразилия занимает третью строчку в списке стран, где выявлено высокое число заражений. В этой стране коронавирус нашли у 314,7 тыс. человек, скончались с ним 20,2 тыс. человек. В Перу число случаев заражения COVID-19 превысило 100 тыс. человек и достигло 108,7 тыс., скончались в этой стране свыше 3,1 тыс. человек. В Чили заражения выявили у 61,8 тыс. человек, скончались 630 человек, в Эквадоре - у 35,8 тыс. человек нашли коронавирус, скончались более 3 тыс. человек.