Пикап с 12 телами обнаружили в Мексике

Другие страны 24 мая 2020 05:48 (UTC+04:00)
Пикап с 12 телами обнаружили в Мексике

На юго-западе Мексики был обнаружен пикап, в котором находились 12 тел с огнестрельными ранениями, передает Trend со ссылкой на Газета.ru.

Автомобиль был обнаружен на трассе, которая соединяет штаты Мичоакан и Герреро.

Министерство общественной безопасности штата Мичоакан уточнило, что правоохранительные органы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо.

В полиции также уточнили, что пикап был ранее украден. Выясняются обстоятельства произошедшего.

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