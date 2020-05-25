Лукашенко обсудит с главой КНР совместное ракетостроение

Другие страны 25 мая 2020 01:15 (UTC+04:00)
Лукашенко обсудит с главой КНР совместное ракетостроение

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином перспективы совместного ракетостроения, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Хорошо, давайте тогда на моем уровне каким-то образом в ближайшее время переговорим – я с Си Цзиньпином готов переговорить на эту тему (совместное ракетостроение - ИФ). Не думаю, что это будет большой проблемой", – сказал Лукашенко в сюжете телеканала ОНТ, посвященном посещению президентом разработчика вооружений "ОКБ ТСП" в пятницу.

Таким образом он отреагировал на замечание председателя Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Романа Головченко, что "китайские товарищи, когда начали понимать, что у нас что-то получается (в разработке ракет - ИФ) и мы снижаем уровень зависимости от них, в том числе в закупке элементов, начали такие восточные хитрости".

Во время посещения "ОКБ ТСП" Лукашенко потребовал продолжить разработку собственных ракет с дальностью поражения до 300 километров, чтобы уйти от зависимости от зарубежных партнеров.

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