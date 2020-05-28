В Боливии братья позволили пауку их укусить, чтобы стать супергероями

В Боливии три брата позволили ядовитому пауку их укусить, чтобы получить силы Человека-паука. Пострадавших детей в возрасте восьми, десяти и двенадцати лет доставили в больницу, сообщили в издании Insider, передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ.

Отмечается, что братья пасли коз в Чаянте, когда обнаружили паука вида черная вдова. Дети решили потыкать членистоногое палкой, чтобы его разозлить и получить долгожданный укус. Мать привезла плачущих детей в местный медицинский центр, откуда их с лихорадкой и сильными болями перевезли в больницу Ла-Паса.

Через неделю после укуса пострадавших выписали.

Черная вдова является опасным пауком, который, однако, нападает на человека лишь в целях самозащиты. Укус вызывает болезненное состояние, известное как латродектизм. Яд распространяется по лимфатической системе жертвы, вызывая судороги.