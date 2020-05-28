В Индии муж убил жену, запустив к ней в комнату кобру
В индийском штате Керала муж убил свою жену, запустив к ней в комнату кобру. До этого Сурадж уже пытался избавиться от богатой супруги при помощи гадюки. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщили в издании India Today.
В марте змея укусила женщину, но врачам удалось ее спасти. После этого муж приобрел у охотника кобру, которую и сбросил на спящую супругу.
Утром родственники нашли женщину мертвой. Вскоре после этого убийца попытался получить право собственности на имущество жены, что для родителей погибшей выглядело подозрительно.
Следователи выяснили, что мужчина изучал тему убийства человека змеей и смотрел видео с рептилиями в интернете.
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