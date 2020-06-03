В Индии более 50 человек пострадали при взрыве на химзаводе

По меньшей мере пять человек погибли, 57 пострадали в результате взрыва на заводе по производству пестицидов в среду в западном штате Гуджарат в Индии. Об этом сообщила газета​​​​ The Times of India, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее сообщалось о 35 пострадавших.

В настоящее время причины инцидента неизвестны. По словам местных властей, пожар начался на складе завода примерно в 12:00. На место ЧП выехали 15 пожарных машин. Около 4,8 тыс. жителей двух деревень, расположенных поблизости, были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

По словам представителей местной администрации, из-за взрыва под угрозой оказались хранилища водорода, диоксида серы и других химических веществ. Кроме того, произошел выброс органического углерода, но в настоящее время ситуация находится под контролем.

Как указывает газета, взрыв был слышен на расстоянии 20 км от места происшествия.