AFP: в Кении 15 человек погибли из-за действий полиции во время комендантского часа

Полиция Кении своими действиями по контролю за соблюдением гражданами комендантского часа в связи с новым коронавирусом причастна к гибели 15 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила кенийская Независимая служба по надзору за деятельностью полиции.

"С момента введения комендантского часа 27 марта мы получили 87 жалоб на действия сотрудников полиции, - цитирует в пятницу заявление службы агентство France Presse. - После предварительного расследования установлено, что гибель 15 человек и 31 инцидент, который привел к травмам, напрямую связаны с действиями полиции в период комендантского часа".

В свою очередь, кенийская газета The Star сообщает, что один офицер арестован по обвинению в убийстве стоявшего на балконе во время комендантского часа 13-летнего Ясин Хуссейн Мойо. В отношении еще пяти полицейских ведется расследование.

Введенный указом президента Кении Ухуру Кениата комендантский час действует с 27 марта в период с 19:00 до 05:00. Жесткие карантинные меры, включая ограничение на передвижение людей и автотранспорта, введены в столице страны Найроби, во втором по численности городе Момбаса и в округах Килифи, Квале и Мандера. На полицию возложена задача обеспечивать выполнение населением мер, необходимых для борьбы с новым коронавирусом. Жители одного из самых бедных районов Найроби - Матаре провели 2 июня крупную демонстрацию протеста против действий полиции.

Кенийский телеканал KDRTV передал в пятницу, что в связи с истекающим 6 июня сроком действия комендантского часа президент страны выступит в ближайшую субботу и объявит о его продлении еще на три недели, сократив длительность на три часа в вечернее время.

На текущий день количество инфицированных коронавирусом нового типа составляет в Кении 2 474, умерли 79 человек, 643 выздоровели.